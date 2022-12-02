В Коми бывший профсоюзный руководитель присвоил 402 тысячи рублей

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Бывшего председателя первичной профсоюзной организации ООО «Газпром Трансгаз Ухта» обвиняют в присвоении 402 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С июля по сентябрь 2018 года перевел со счета организации на свой счет 402 тысячи рублей. Желая придать своим действиям правомерный вид, фигурант изготовил ряд не соответствующих действительности документов. Там говорилось о якобы проведенных собраниях профсоюзного комитета, на которых члены организации дали ему согласие на выделение средств в качестве материальной помощи. Уголовное дело направили в суд.

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