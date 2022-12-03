В Коми за неделю огурцы подорожали почти на 10%

Фото: архив "КП"

В Коми вновь изменились цены на прилавках магазинов. Согласно последним данным аналитиков, ряд овощей сильно выросли в стоимости.

Так, за килограмм огурцов теперь придется на 9,4% больше, чем было неделей ранее. Также подорожала свекла. Согласно цифрам, овощ прибавил в стоимости 7,2%.

А вот сыр, наоборот, подешевел на 5,7%. Также не огорчат цены на помидоры, которые подешевели на 4,3%, а также потеряла в цене курица (-4,1%) и вермишель (- 4%).

А вот цены на хлеб за неделю никак не изменились.

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