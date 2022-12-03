В районы Коми отправится мобильная служба крови на поиски доноров

Фото: архив "КП"

В Коми жители восьми муниципалитетов смогут стать донорами крови: свою работу начинает выездная бригада Республиканской станции переливания крови. Всех желающих помочь приглашают на кровоотдачу.

Далее мы опубликуем график работы мобильного пункта в различных городах и селах Коми.

6 декабря — село Усть-Вымь;

8 декабря — село Помоздино;

13 и 15 декабря — село Визинга;

17 декабря — Сыктывкар;

20 и 21 декабря — Емва;

22 декабря — Эжвинский район Сыктывкара;

27 декабря — посёлок Жешарт;

28 декабря — городе Микунь.

Денежная компенсация на усиленное питание доноров составляет 866 рублей. Выдается справка на два дня отдыха с оплатой среднего заработка. При первом обращении достаточно при себе иметь только паспорт и СНИЛС. Доноров просят приходить в медицинских масках и предварительно записаться по номеру телефона 286-013.

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