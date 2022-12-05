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НовостиОбщество5 декабря 2022 4:45

Больше всего в Коми работают строители и администраторы

Источник:kp.ru
Фото: другой источник

Фото: другой источник

Специалисты Комистата опубликовали данные о средней фактической продолжительности рабочего дня представителей разных профессий в регионе. Больше всего работают, судя по опубликованной информации, строители, администраторы и животноводы.

Строители ежедневно в среднем отрабатывают 7,8 часов, занятые административной деятельностью сотрудники – 7,2, следом идут животноводы и растениеводы, которые отрабатывают по 7 часов.

Меньше всего на работе ежедневно проводят научные работники, страховщики и финансисты – 5,8 часов.

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