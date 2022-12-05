Инвалид из Коми ехал стоя в автобусе 100 км

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Житель Коми с инвалидностью обратился с иском к индивидуальному предпринимателю, потребовав компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей за то, что ехал более 100 км стоя. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, такая ситуация сложилась в автобусе, следующем по маршруту Помоздино – село Усть-Кулом с расстоянием 107 км. В билете не было указано место для сидения, а уступать мужчине никто не стал, в связи с чем ему пришлось простоять все это время на ногах.

Роспотребнадзор Коми подтвердил, что услуги были указаны некачественно, а суд удовлетворил иск на всю сумму, присудив ответчику также и штраф в размере 500 рублей.

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