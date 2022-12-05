Осколок медали солдата из Коми был обнаружен в Латвии

Фото: Военно-историческое объединение «Фронт Лайн»

В Латвии был найден осколок медали «За Отвагу», который принадлежит солдату из Коми. Памятную вещь обнаружили во время раскопок в Европе. Известно, что хозяин медали погиб в бою в 1944 году.

Также поисковики выяснили, кому принадлежит медаль, и надеются передать находку его родственникам.

- Мы получили ответ из центрального архива министерства обороны России, что награждённым является младший сержант, писарь политчасти 1212 стрелкового полка 364-й Тосненская стрелковой дивизии Николай Иванович Великоцкий, - рассказали в Военно-историческом объединении «Фронт Лайн».

Вот что о нем известно об уроженце Коми:

Дата рождения: __.__.1905 год. Место рождения: Коми АССР, Кожвинский район. Дата призыва: 22.09.1944, Кожвинский РВК, Коми АССР, Кожвинский район

Воинское звание: младший сержант. Последнее место службы: 364 сд.

Дата выбытия: 10.11.1944. Причина выбытия: убит.

Жена Кириенко Елена Николаевна, Коми АССР, Кожвинский район, сельсовет «Синья».

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