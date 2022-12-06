В Сыктывкаре экс-заведующая баклабораторией инфекционной больницы осуждена за коррупцию

Фото: Сыктывкарский горсуд

В Сыктывкаре огласили приговор бывшей заведующей бактериологической лаборатории республиканской инфекционной больницы. Женщину обвиняли в совершении должностных и коррупционных преступлений, ущерб от которых оценивается в более 16 млн рублей.

Как сообщает СУ СК России по Коми, женщина в течение трех лет брала взятки от директора ООО «Клинико-лабораторный центр». За большие деньги они должна была занижать показатели объемов исследований, которые проводила лаборатория для организации.

- Следствием и судом установлено, в 2013-2016 годах заведующая бактериологической лабораторией, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, получала от директора ООО «Клинико-лабораторный центр» лично и через посредника в качестве взятки денежные средства за совершение действий в пользу общества с ограниченной ответственностью, а именно, систематическое занижение показателей объемов исследований, ежемесячно выполняемых лабораторией для ООО. В результате ООО «Клинико-лабораторный центр» оплачивало выполненные объемы в значительно меньших суммах, чем получало за них от заказчиков – лечебно-профилактических и других учреждений республики. Сумма денежного вознаграждения, незаконного полученного взяткополучателем, составила свыше 7 миллионов рублей. Также преступными действиями был причинен ущерб ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» в виде недополученного дохода от фактически произведенных исследований на общую сумму более 16 миллионов рублей, - пояснили в СК.

Приговором суда подсудимым назначено наказание: бывшей заведующей бактериологической лабораторией ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» - в виде штрафа в размере 4,6 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет, кроме того, с нее взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, а также конфискованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления; директору ООО «Клинико-лабораторный центр» - в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

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