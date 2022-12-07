Гидрометцентр: в Коми ожидается «опасная температура»

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Опасная погода ожидается в Коми. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномально низкая температура прогнозируется в ряде регионов страны.

По данным метеоролога, в республике столбик термометра опустится на 7-11 градусов ниже нормы. Температура воздуха охладится до -30 градусов, пообещал синоптик.

- В Коми, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе до 10–11 декабря температура прогнозируется на 7–11°С ниже нормы: в этих регионах будет от 26 до 30 градусов мороза, - рассказал ТАСС глава Гидрометцентра.

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