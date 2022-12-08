В ГИБДД Сыктывкара разыскивают вылетевшего в кювет и скрывшегося водителя

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Пресс-служба ГИБДД Сыктывкара опубликовала сообщение о розыске водителя. По предоставленной информации, неизвестный вылетел в кювет на автомобиле Hyundai Sonata и скрылся.

ДТП произошло 20 ноября около 1:00 на третьем километре дороги Малая объездная в столице Коми. Водитель сразу же скрылся с места случившегося. В ведомстве попросили очевидцем происшествия обратиться по телефонам: 28-18-00, 28-18-06, 28-18-32.

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