В период с 9 по 11 декабря в Сыктывкаре пройдут рейды ГИБДД

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В ГИБДД Сыктывкара приняли решение провести профилактические рейды. По предоставленным данным, в период с 9 по 11 декабря будут проверять водителей на трезвость.

Решение принято для предупреждения аварийности. В период проведения рейдов запланированы массовые проверки с задействованными дополнительными экипажами.

Правоохранители намерены останавливать проезжающий транспорт и проверять состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения сыктывкарцы смогут продолжать движение.

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