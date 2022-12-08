Глава Усинска назвал причину перепадов электричества

Фото: пресс-служба администрации Усинска

Глава администрации Усинска Николай Такаев назвал причину перепадов электроэнергии. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, жители переживают по поводу частых «морганий» света.

– Перепады электроэнергии происходят из-за сильного налипания снега на провода, – сообщил Такаев.

Руководитель администрации отметил, что такого природного явления раньше не видел.

– Красота, которой мы восхищаемся уже несколько недель, перестает радовать, – добавил Такаев.

По его словам, специалисты постоянно снимают изморозь с проводов. Градоначальник подчеркнул, что эта работа объемная и требует времени. Из-за частых перепадов останавливаются циркуляционные насосы в многоэтажках, поэтому в некоторых квартирах может быть чуть прохладнее обычного. Такаев также подчеркнул, что перепады могут вывести из строя бытовую технику.

– Поэтому рекомендую выключать из сети электроприборы на ночь или когда уходите из дома, чтобы обезопасить их от сгорания, – заключил глава администрации.

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