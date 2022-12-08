В Сыктывкаре бывший начальник отдела «Жилкомхоза» обвиняется в коррупции

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В Сыктывкаре экс-начальника отдела материально-технического снабжения Эжвинского муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» обвиняют в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, мужчина замешан в пяти коррупционных эпизодах. В течение трех лет бывший руководитель отдела брал деньги за то, чтобы коммерческие организации были выбраны победителями в госзакупках.

- По данным следствия, в 2014-2017 годах фигурант, будучи ответственным за проводимые предприятием процедуры закупок, получил от представителей пяти коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за выбор данных организаций в качестве поставщиков, заключение с ними договоров, своевременное перечисление средств за поставку товаров, общее покровительство. Общая сумма взяток составила более 1,6 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников указанных выше силовых структур собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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