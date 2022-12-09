Жительница Коми пыталась несколько раз зарезать сожителя и поджечь его жилье

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В Печорском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в поджоге, ложном доносе и причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой фигурантки уголовного дела стал ее сожитель.

Подсудимая 19 января 2021 года сама себя ранила кухонным ножом, а после сообщила правоохранителям, что на нее напал ее сожитель. Через несколько дней женщина бросила горящую спичку на диван мужчины и покинула комнату, убедившись, что та воспламенилась. После, в апреле 2021 года, также в состоянии алкогольного опьянения она вооружилась кухонным ножом и умышленно ударила им в брюшную полость своей жертвы. Повторное нападение произошло в августе того же года, когда она напала на мужчину с ножом, ранив его в грудь.

Женщина свою вину признала частично, суд принял решение лишить ее свободы на четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима.

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