В Усть-Цилемском районе Коми начальник почты похитила 150 тысяч рублей

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В Усть-Цилемском районе Коми начальник почтового отделения обвиняется в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

По данным ведомства, более года женщина изымала из кассы деньги и присваивала их себе. Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

— В ходе следствия фигурантка признала вину в содеянном и возместила в полном объеме причиненный преступлением ущерб, — уточнили в следкоме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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