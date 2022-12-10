Жители Коми стали чаще заражаться сальмонеллезом и гепатитом B и C

Фото: архив "КП"

Стало известно, чем болели жители Коми в этом году. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, уровень заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями выше среднемноголетних значений на 15,7%.

Чаще всего жители региона подхватывают ротавирус, ветрянку, коронавирус. В исследовании ведомства говорится, что за 11 месяцев есть и улучшение показателей.

— Зарегистрировано снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), вызванными вирусами Норволк – на 24,4%, инфекционным мононуклеозом – на 25,9%, внебольничной пневмонией – в 5,1 раза. Заболеваемость гриппом и ОРВИ и ВИЧ инфекцией на уровне предыдущего года, — говорится в статистике Роспотребнадзора.

В январе-ноябре 2022 года на 3,4% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили 24,2 против 25,1 за аналогичный период 2021 года; в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 1,5%. На 5,8% уменьшилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

— За 11 месяцев текущего года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, кори, краснухи, эпидемического паротита, генерализованной формы менингококковой инфекции, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, псевдотуберкулеза, лептоспироза, легионеллеза, малярии, трихинеллеза, — поделились хорошими новостями в ведомстве.

Однако зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом – на 14,3%, суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) – на 19,5%, в том числе ОКИ установленной этиологии – на 24,6%, из них ОКИ, вызванными ротавирусами – на 52,4%; ОКИ неустановленной этиологии – на 15%, энтеровирусной инфекцией – на 22,7%, хроническими вирусными гепатитами – на 51,3%, в том числе хроническим вирусным гепатитом В – на 50%, хроническим вирусным гепатитом С – на 51,5%, скарлатиной – на 90,4%,ветряной оспой – на 60,2%, COVID-19 – на 54,8%, гонококковой инфекцией – на 94,3%, микроспорией – на 21,2%, чесоткой – на 4,8%. Поражённость педикулезом возросла на 9,8%.

За 11 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 15 случаев клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за свиного гриппа введен карантин (подробности)