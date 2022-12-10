В ходе специальной военной операции погиб Дмитрий Гущин из Коми

Фото из личного архива Дмитрия Гущина

Во время спецоперации на Украине погиб Дмитрий Гущин из Коми. Молодой человек погиб еще в мае, но о его смерти стало известно только сейчас.

По словам близких, Гущин умер в бою в конце мая. Он был старшиной своей бригады и погиб во время исполнения задания.

- Дмитрий окончил сосногорскую кадетскую школу. Он был настоящим мужчиной, патриотом, богобоязненным христианином и просто отличным парнем. Был всегда лихим и отчаянным. Всегда мечтал служить в ВС РФ, мечта сбылась, после срочки ушёл на контакт. Царство Небесное, тебе, Брат - сообщил товарищ Дмитрия Гущина Леонид Красноперов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время СВО погиб Анатолий Тимушев из Усть-Куломского района Коми (подробности)