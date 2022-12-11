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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 9:09

Таксиста из Коми осудят за убийство и нападение на человека

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 49-летнего таксиста из Усинска завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении смерти и легкого вреда здоровью. У фигуранта уголовного дела, по данным СК Коми, произошел конфликт с двумя другими мужчинами.

По предоставленным данным, жертвы таксиста были пьяны, между тройкой завязался конфликт, который привел к тому, что фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им своих оппонентов. От удара один из мужчин скончался на месте, а второй был госпитализирован.

В СК уточнили, что фигурант уголовного дела был ранее судим и длительное время отбывал наказание за тяжкое преступление.

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