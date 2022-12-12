С несостоявшегося предпринимателя в Коми взыскали 250 тыс. рублей

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В Сысольком районе Центр защиты отсудил у местного жителя 250 тысяч рублей, которые были тому выданы по социальному найму. Мужчина взял средства на покупку оборудования, но так ничего и не приобрел.

По предоставленным данным, займ был выдан в мае 2021 году. Предприниматель заявил, что намерен заниматься своим бизнесом и хочет купить оборудование для производства бетонных изделий.

В период действия соцконтракта никаких подтверждающих покупку документов он не предоставил, в связи с этим приняли решение досрочно расторгнуть контракт. Ответчику направили уведомление, но сумму пособия он не возместил. Суд удовлетворил исковые требования в пользу истца.

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