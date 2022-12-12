В Сыктывкаре ребенок упал с горки и потерял сознание

Фото: ЭМУП «Жилкомхоз»

В Эжвинском районе Сыктывкара ребенок упал с горки и потерял сознание. Об этом в социальных сетях сообщила мать пострадавшего.

По ее словам, инцидент произошел на территории новогоднего городка. Женщина отпустила сына на горку. Было много детей, и мальчика кто-то толкнул. Ребенок выпал через перила, ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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