Трое взрослых и один ребенок пострадали в аварии на трассе Сыктывкар — Троицк-Печорск

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В Княжпоготском районе Коми произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая маленького ребенка. Авария была зафиксирована накануне, 11 декабря на 23 км трассы Сыктывкар — Троицк-Печорск.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 31-летний мужчина за рулем Volkswagen врезался в стоящий перед светофором на запрещающий красный сигнал Skoda Octavia. После этого Skoda врезалась во впереди стоящий ВАЗ-2110. В результате столкновения двум людям понадобилась помощь врачей в условиях стационара.

Так, водитель Volkswagen Polo с автотравмой, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и возможным переломом ребер был госпитализирован. У 32-летней женщины, находившейся на пассажирском сиденье Volkswagen, диагностированы автотравма, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, она также попала в больницу.

28-летний водитель Skoda Octavia получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, не госпитализирован. Также ушибы получил полуторагодовалый мальчик, находившийся в детском удерживающем устройстве в автомобиле ВАЗ-2110. Не госпитализирован.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Polo в течение года 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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