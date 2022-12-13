«Наш любимый человечек»: в Коми трагически погиб школьник

Фото: архив КП.

В Усть-Вымском районе Коми трагически погиб ученик одной из школ в городе Микунь Виктор Н. (имя изменено, — прим. ред.). Его тело было обнаружено накануне, 12 декабря, его близкими.

По предварительным данным, мальчик ушел из жизни добровольно. Известно, что на крайний шаг подросток пошел 11 декабря.

Скорая кончина Виктора стала ударом для его мамы и близких. Мальчику пророчили большое и светлое будущее, однако планам Вити так и не суждено сбыться.

— Это наш любимый человечек. Ничего такого не ожидала от него. Он хотел на выходных встретиться со своим братом двоюродным… Он был очень хорошим… Это очень трудно, — пишет в социальных сетях тетя Виктора Елена.

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