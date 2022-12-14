Жителей Коми попросили не вызывать скорую помощь при температуре 37 градусов

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В Коми растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог, по данным Роспотребнадзора, в Сыктывкаре уже превышен в два раза. Из-за сложившейся ситуации на сферу здравоохранения легла огромная нагрузка.

В республиканском Минздраве обратились к жителям Коми с просьбой не вызвать врачей на дом, если у пациента не высокая температура. Если у заболевшего есть возможность самостоятельно обратиться за медицинской помощью, то лучше ей воспользоваться.

— В Сыктывкаре превышен эпидпорог в два раза. В связи с чем увеличилась нагрузка на участковых терапевтов и педиатров. Вызовы на дом принимают, но если позволяет состояние, пациенту нужно самостоятельно — на личном транспорте, автобусе или такси — добраться до поликлиники и показаться специалисту, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве приложили комментарий главы ведомства Игоря Дягилева.

— Увеличение числа больных приводит к росту нагрузки на поликлиники и скорую медицинскую помощь. Время обслуживание приемов на дому может быть увеличено. Несмотря на это, все обращения обслуживаются. В медицинских организациях постоянно мониторится ситуация, так что при необходимости количество кабинетов, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, увеличивается, — заявил и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев.

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