В Коми обнаружено вмерзшее в лед и обглоданное животными тело пропавшей женщины

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружена пропавшая женщина, чье тело оказалось вмерзшим в лед. По предварительной версии, погибшей оказалась исчезнувшая еще 7 октября 80-летняя жительница поселка Изъяю Маргарита Борисова.

Как сообщает издание «Комиинформ», труп женщины был обнаружен 13 декабря. Мужчина, позвонивший в полицию, рассказал, что нашел следы животных и направился по ним. Оказалось, что они ведут к болоту, в котором было вмерзшее в лед и обглоданное тело.

Спасателям пришлось бензопилой разрезать лед вокруг тела человека. На снегоходных санях его доставили в поселок Усть-Кожву и передали следователям.

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