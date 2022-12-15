Игрок из Краснодара обокрал в онлайн-игре жительницу Коми

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В отношении 29-летнего мужчины утвердили обвинительное заключение о краже чужого имущества с банковского счета. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

Установлено, что житель Краснодара купил в интернете два аккаунты в онлайн-игре, которые были подключены к банковской карте женщины из Сосногорска. Злоумышленник начал тратить деньги на игровую валюту, попытавшись украсть в общей сложности более 10 тысяч рублей.

Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью, заседание состоится в Сосногорском городском суде.

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