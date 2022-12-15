Сироте из Коми удалось получить жилье только через суд

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Житель Сосногорска обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия местной администрации. Жалоба касалась вопроса об его включении в список детей-сирот, которым полагается жилье из специализированного фонда.

Проверка показала, что в 2021 году муниципалитет отказал ему в предоставлении жилплощади из-за достижения возраста 23 лет. Суд признал причину пропуска мужчины подачи заявления уважительной и признал ненадлежащим исполнение своих обязанностей должностными лицами.

Теперь администрация Сосногорска обязана предоставить сироте жилье. Требования удовлетворены в полном объеме.

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