В Коми детей участников СВО пригласят на елку главы

Фото: архив "КП"

Дети участников СВО будут приглашены на елку главы Коми, а сами мобилизованные получат подарки. Об этом сообщил во время прямой линии руководитель региона Владимир Уйба.

Глава Коми подчеркнул, что в 2023 году дети станут для властей одним из главных приоритетов в работе. Владимир Уйба пообещал, что детям участников спецоперации преподнесут подарки, от которых у них захватит дух.

– Дети – основное направление в этом году. Постараемся донести до каждого ребенка частичку новогоднего праздника. Подарки для детей должны быть такими, чтобы у ребенка дух захватывало, – высказался глава.

Также начинает работать транспортный коридор на подвоз подарков на передовую участникам СВО. Их распределением занимаются добровольцы из Ровеньков, которые знают, где какое подразделение расположено.

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