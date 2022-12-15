Сотрудники СУ СК РФ по Коми поздравили с 97-летием ветерана органов следствия

Фото: СУ СК РФ по Коми.

В Сыктывкаре сегодня отмечает свой 97-ой день рождения ветеран органов следствия, участница Великой Отечественной войны Елизавета Иевлева. С большим праздником жительницу Коми поздравили коллеги – сотрудники СУ СК РФ по Коми.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Елизавета Пантелеймоновна родилась в 1925 году. На военную службу девушку призвали в 1944-м. Её направили в распоряжение Киевского областного комитета госбезопасности для выполнения спецзадания.

– На военной службе Елизавета Пантелеймоновна находилась до июля 1947 года. После она вернулась домой и получила высшее образование, – рассказывают коллеги пенсионерки.

В 1962 году сыктывкарка была принята в прокуратуру Коми АССР и проработала здесь до 1988 года на различных должностях.

Елизавета Пантелеймоновна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными и ведомственными наградами. Именинница является членом общественной организации «Ветераны следственных органов».

– Крепкого здоровья, активного долголетия и благополучия, – поздравили коллегу сотрудники следственного управления. Редакция «КП-Коми» с удовольствием присоединяется с самыми наилучшими пожеланиями.

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