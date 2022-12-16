В инфекционной больнице столицы Коми до конца 2022 года установят кислородный концентратор

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Минэкономразвития и промышленности Коми приняло решение закупить в республике семь кислородных концентраторов за счет федерального бюджета. Один из них появится в больнице Сыктывкара до конца 2022 года.

По словам министра экономразвития региона Евгения Пономаренко, остальные шесть уже работают в больницах Ухты, Печоры, Усинска и Инты. До конца года планируется установить еще один в инфекционном лечебном учреждении, которое расположено в столице Коми.

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