Доставлен катер «Лая» для допрейсов из Сыктывкара в Седкыркещ

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, что в ночь на 15 декабря из Печоры доставлен катер «Лая» для организации регулярных пассажирских перевозок в весенний период из Сыктывкара в Седкыркещ.

Решение, как уточняется в сообщении, поможет решить проблему перевозок на период, когда река меняет русло и падает уровень воды. Доставку катера на 24 места обеспечили после встречи с жителями Седкыркеща в августе 2022 года. До весны судно планируется облагородить и отремонтировать.

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