Владимир Уйба попал в санкционный список США

Фото: пресс-служба главы Коми

США ввели санкции против главы Коми Владимира Уйбы. Вместе с руководителем региона в список вошли еще 28 российских губернаторов.

Известно, что меры были введены американской стороной из-за работы Уйбы в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в сентябре этого года.

— Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации, — говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов

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