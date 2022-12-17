Депутат ГД РФ от Коми Олег Михайлов получил предостережение от силовиков

Фото из личного архива Олега Михайлова

Депутат Госдумы Олег Михайлов получил предостережение от МВД. Ведомство предупредило парламентария от КПРФ о недопустимости проведения публичного мероприятия под видом встречи с избирателями, которую Михайлов назначил на 18 декабря в Эжве у местной администрации.

В МВД подчеркивают, что массовая встреча противоречит закону и должна быть отменена.

- Действия Олега Михайлова расцениваются как создающие условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, - пояснили в МВД.

Депутат предупрежден о том, что в случае совершения противоправных деяний и продолжения антиобщественного поведения, он может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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