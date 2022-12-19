Где в Сыктывкаре пройти экспресс-тестирование на грипп и коронавирус

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре детей и родителей обязали пройти тестирование на грипп и коронавирус. Это коснется всех, кто намерен попасть на утренники и представления в честь Нового года. Соответствующее постановление с рекомендациями выпустил Роспотребнадзор Коми.

- В связи с увеличением заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 Управлением Роспотребнадзора Коми были вынесены рекомендации о необходимости проведения тестирования на возбудителей гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19 при формировании организованных детских групп, - говорится в сообщении.

Тестирование можно пройти в следующих пунктах:

– 19 декабря 2022 года с 16.00 до 19.00 часов по адресу: ул. Советская, 21 (медицинский кабинет МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»);

– 21 декабря 2022 года с 09.00 до 16.00 часов по адресу: ул. Советская, 21 (медицинский кабинет МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»);

– 21 декабря 2022 года с 09.00 до 14.00 часов по адресу: Эжвинский район, Школьный переулок, д. 6 (МОУ «СОШ №27»);

– 21 декабря 2022 года с 09.00 до 10.00 часов по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Белинского, д. 15 (МОУ «СОШ №9»);

– 26 декабря 2022 года с 10.00 до 14.00 часов по адресу: Эжвинский район, ул. Мира, д. 10/1 (МАКДУ «Эжвинский дворец культуры бумажников»).

Для удобства родителей работа медицинского кабинета организована в том числе и вечернее время, тестирование будет проводиться бесплатно. Дополнительно сообщаем, что лабораторные исследования могут быть проведены в детских поликлиниках по месту жительства.

Принимая во внимание возможность возникновения трудностей при организации прохождения тестирования, администрация Сыктывкара готова корректировать работу медицинских кабинетов с учетом мнения родителей.

Мониторинг эпидемиологической обстановки на территории муниципалитета проводится в ежедневном режиме, в случае изменения в части проведения новогодних представлений будем информировать дополнительно в оперативном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми зарегистрирован наименьший суточный прирост зараженных COVID-19 за последний месяц (подробности)