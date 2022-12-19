В ДТП с локомотивом и Volkswagen в Сыктывкаре пострадала девушка

Фото: ОГИБДД Сыктывкара

В ночь на субботу, 17 декабря, в Сыктывкаре столкнулись Volkswagen Polo и тепловоз, в результате чего пострадала девушка, находившаяся за рулем легковушки. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 1.38. Девушка 1992 года рождения ехала за рулем Volkswagen по улице Лесной в сторону Ухтинского шоссе. Напротив дома №2/9 машина выехала на железнодорожный переезд на красный свет. В итоге иномарка столкнулась с тепловозом.

В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen. У нее диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму ушибленную рану лба, закрытую травму грудной клетки, а также перелом ребер. Девушку увезли в больницу.

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