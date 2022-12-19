Школы Сыктывкара могут отправить на карантин с 20 декабря

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В Сыктывкаре все школы могут отправить в ближайшее время на карантин. В городе складывается неблагоприятная эпидобстановка, связанная с ОРВИ и гриппом.

На данный момент в городе эпидпорог превышен на 42%, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом среди детей резко выросло.

- В Сыктывкаре по итогам недели впервые с начала сезона отмечается существенное превышение эпидемического порога среди детей школьного возраста (42% против 13% за предыдущую неделю). Управление Роспотребнадзора по РК сегодня направило в администрацию Сыктывкара предложение в связи с превышением эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу среди детей школьного возраста закрыть образовательные учреждения на карантин, - цитирует ведомство издание «Комиинформ».