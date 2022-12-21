Прокуратура Коми потребовала уволить нарушившего закон депутата

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В Вуктыле региональная прокуратура выявила, что один из депутатов горсовета не отчитался о своем имуществе, доходах и расходах, а также его супруги за 2021 год. В ведомстве, как отметили в пресс-службе, потребовали его увольнение.

Ранее депутаты согласились с доводами надзорного органа, но ограничились предупреждением. Прокуроры отметили, что подобное нарушение влечет прекращение полномочий.

Прокурор Вуктыла потребовал увольнение через городской суд, судья с предоставленными выводами согласился.

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