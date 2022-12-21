Судьба новогодних утренников в школах Сыктывкара еще не решена

Фото: архив "КП"

Проведение новогодних утренников в школах Сыктывкара зависит от решение Роспотребнадзора. Ранее ведомство рекомендовало закрыть учебные заведения города на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, после этого же 20 декабря школы были закрыты на пятидневный карантин.

Сейчас родителей и детей волнует вопрос: «Пройдут ли новогодние утренники в школах?». Ответ на него зависит лишь от эпидситуации в городе.

- С 26 декабря планировались новогодние каникулы, в рамках которых мы хотели организовать детские оздоровительные лагеря. Мы очень надеемся, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, и Роспотребнадзор позволит нам провести детские лагеря на следующей неделе, в рамках которых мы проведем как раз новогодние утренники. Но у нас в любой ситуации праздник остается праздником, и все дети ждут подарков. Поэтому мы приготовили совместно с администрацией города более семи тысяч подарков юным сыктывкарцам — это и школьники, и дошкольники. Особое внимание уделено детям из многодетных семей до 12 лет, которые посещают и школы, и детские сады. Это дети из семей мобилизованных граждан и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Мы уделяем внимание, безусловно, нашим одаренным детям — победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителям всероссийских конкурсов, спартакиад и соревнований. Эти подарки будут вручены на следующей неделе всем нашим детям, — цитирует начальника управления образования столицы Коми Ольгу Бригиду БНК.

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