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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:45

Во время морозов жители Воркуты остались без холодной воды и отопления

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Вуктыльское ВТК-24 передает, что в городе прекращена подача горячего водоснабжения. В сообщении отмечается, что причина в падении давления в трубах с холодной водой. В настоящий момент специалисты устраняют причины аварийной ситуации.

Жителей города проинформировали, что в качестве временного решения проблемы организован подвоз воды на двух улицах. До окончания работ и восстановления подачи водоснабжения можно пополнить запасы на Таежной, 16 и Газовиков,3.

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