В Ухте две 13-летние девочки попали под колеса Volkswagen Golf

Фото: УГИБДД МВД Коми

Две 13-летние девочки попали под колеса иномарки в Ухте. ДТП произошло накануне, 21 декабря, в семь вечера на улице 40 лет ГВФ.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 29-летний молодой человек за рулем Volkswagen Golf сбил подростков, переходящих улицу в не положенном месте. К счастью, девочки отделались ушибами и испугом.

— У первой пострадавшей диагностировали ушиб бедра, у второй – ушиб колена. Они не госпитализированы. На одежде несовершеннолетних не было светоотражающих элементов, — уточнили в в ГИБДД.

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