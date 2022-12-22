В Коми перед судом предстанут давшие взятку начальнику «Жилкомхоза» коммерсанты

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование в отношении двух коммерсантов, которых обвиняют в даче взятки должностному лицу. По данным СУ СК России по РК, предприниматели дали почти миллионную взятку бывшему начальнику «Жилкомхоза» Эжвинского района. Отмечается, что преступления совершались в течение трех лет.

— В 2015-2017 годах один из обвиняемых передал лично, а также при посредничестве второго незаконное денежное вознаграждение бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения Эжвинского муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» (уголовное дело по обвинению его в получении взяток в настоящее время рассматривается в суде). За это взяткополучатель, будучи ответственным за проводимые предприятием процедуры закупок, выбирал представляемую взяткодателями организацию в качестве поставщиков, заключал с ними договоры, своевременно перечислял средства за поставку товаров, осуществлял общее покровительство. Общая сумма взяток составила более 892 тысяч рублей, — пояснили в СК.

Следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников указанных выше силовых структур собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми бывший преподаватель воркутинского колледжа обвиняется в коррупции (подробности)