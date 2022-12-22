В Коми разрешили тратить региональный семейный капитал на оплату спортивных секций

Фото: архив "КП"

В Коми с помощью регионального семейного капитала можно оплатить спортивную секцию ребенка. Такое решение приняли депутаты Госсовета на последней в этом году сессии.

Согласно поправкам, родители смогут оплатить занятия спортом как в государственной школе, так и в частной. Однако сумма не должна превышать 25 тысяч рублей в год. Закон вступит в силу уже 1 января 2023 года.

— Часть регионального семейного капитала можно будет тратить на оплату физкультурной подготовки и спортивного развития детей, посещающих организации, кружки, клубы и секции — как государственные, так и частные. Речь идет как о родных, так и усыновленных детях, в том числе о первых, вторых, третьих и последующих детях, — передает БНК.

Сейчас за счет средств регионального семейного капитала родители, которым выдали сертификат, ежегодно могут получить единовременную выплату в размере не более 25 тыс. рублей для компенсаций расходов по следующим направлениям:

— на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; оплату взноса на капремонт;

— на оплату за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации;

— на уплату налогов семьи (налога на имущество физических лиц, земельного налога, налога с владельцев транспортных средств);

— на страхование имущества семьи, на страхование жизни детей;

— на оплату санаторно-курортного лечения и стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (или усыновителя) и детей в пределах России;

— на оплату стоимости проживания и стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (или усыновителя) и детей в пределах России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единое пособие на детей и беременным женщинам предоставят в Коми с 2023 года (подробности)