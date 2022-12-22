Первым из городов Коми муниципальным округом станет Усинск

Усинск первым из городов Коми станет муниципальным округом

Усинск станет первым из городов Коми муниципальным округом. Соответствующее решение принял Госсовет республики на очередном заседании. Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Мэр Усинска Николай Такаев добавил, что данное изменение кардинально не повлияет на жизнь города и его жителей.

— Ничего для нас не меняется, кроме как название городского округа — мы станем муниципальным округом. Никаких дополнительных финансирований. Там небольшая сумма будет на ряд мероприятий, которые нужно будет провести, — в пределах 480 тысяч рублей. И все. Мы готовы с 1 января стать муниципальным округом, — сказал глава Усинска.

Отмечается, что до 2025 года надо будет привести в соответствие законы республики и иные правовые акты, а также устав Усинска и принятые в соответствии с ним муниципальные правовые акты органов местного самоуправления.

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