В Сыктывкаре пропала две недели назад 56-летняя Валентина Малева

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре начались поиски 56-летней Валентины Малевой. Женщина пропала больше двух недель назад, 5 декабря, и с тех пор не выходит на связь. Об исчезновении сыктывкарки сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По данным добровольцев, женщину в последний раз видели в СНТ «Бытовик», что находится у Максаковских дач. В день пропажи на Валентине была шуба и красная шапка, говорят близкие.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, рыжие волосы, карие глаза.

Была одета: черная шуба, бело-голубой свитер, черные штаны, серые валенки, серые варежки, красная шапка.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропали 10-летний и 11-летний мальчики (подробности)