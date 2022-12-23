В Коми 39-летний пьяный мужчина наехал на сотрудника ДПС

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В Ухте озвучили приговор 39-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в применении в отношении представителей власти насилия, в том числе опасного для жизни и здоровья.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, ухтинец, будучи пьяным, пытался скрыться на своем авто от сотрудников ДПС. Незадолго до этого он врезался в столб, уточнили в ведомстве.

— В сентябре текущего года наряд ДПС ГИБДД получил информацию о том, что фигурант, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие путем наезда на дорожный знак. Патруль обнаружил автомобиль нарушителя и стал его преследовать, неоднократно требуя остановиться. На красном сигнале светофора машина вынужденно остановилась, — пояснили в СК.

После этого к авто направился инспектор ГИБДД. Увидев правоохранителя, злоумышленник резко привел в движение автомобиль и чуть не наехал на сотрудника полиции, который успел увернуться. После погони и задержания, находясь в служебной машине, фигурант применил в отношении одного из представителей власти насилие, опасное для жизни и здоровья.

— В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, принес публичные извинения и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, — заключили в пресс-службе Следкома.

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