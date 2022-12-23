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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:44

Опасные природные явления накроют Коми

На дорогах Коми резко ухудшится видимость из-за сильного снегопада
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Коми накроет снегопад. Из-за ухудшения погоды в республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра, 24 декабря, ранним утром начнется снегопад, который осложнит ситуацию на дорогах. Из-за обильных осадков видимость снизится до 500-1000 метров.

Особенно опасная ситуация сложится в Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском районах.

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