Опасные природные явления накроют Коми

Фото: архив "КП"

Коми накроет снегопад. Из-за ухудшения погоды в республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра, 24 декабря, ранним утром начнется снегопад, который осложнит ситуацию на дорогах. Из-за обильных осадков видимость снизится до 500-1000 метров.

Особенно опасная ситуация сложится в Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми насмерть замерз 40-летний заливщик ледовой переправы (подробности)