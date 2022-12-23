Опасные природные явления накроют Коми

Фото: архив "КП"
Коми накроет снегопад. Из-за ухудшения погоды в республике объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, завтра, 24 декабря, ранним утром начнется снегопад, который осложнит ситуацию на дорогах. Из-за обильных осадков видимость снизится до 500-1000 метров.
Особенно опасная ситуация сложится в Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском районах.
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