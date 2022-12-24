Вечеринка в Коми закончилась смертью 35-летнего мужчины

Фото: архив "КП"

В Коми 30-летняя женщина подозревается в гибели своего бывшего парня. Известно, что жительница Усинска из ревности пошла на преступление. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, на Пионерской улице в одной из квартир города компания друзей собралась вместе провести время. На вечеринке были и двое бывших: 35-летний мужчина и 30-летняя женщина. Пара, вспомнив былые обида, начала сильно ругаться, а конфликт быстро перерос в поножовщину.

— В квартире дома по улице Пионерской компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между 30-летней женщиной и ее бывшим 35-летним сожителем на почве ревности возникла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила мужчину ножом в область ноги. От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного колото-резаного ранения, потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения.

— По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, — заключили в ведомстве.

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