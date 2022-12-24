В Коми 30-летний водитель снегохода врезался в дерево и умер

Фото: УГИБДД МВД Коми

В Ухте трагически погиб 30-летний местный житель. Мужчина на снегоходе врезался в дерево и умер от полученных травм.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, трагедия произошла около СНТ «Руставели» в посёлке Водный. Молодой человек не справился с управлением снегохода Ski-doo и въехал в дерево. Удар мужчина не пережил: он умер в карете скорой помощи.

Известно, что водительских прав у погибшего не было, а в момент столкновения ухтинец был без шлема.

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