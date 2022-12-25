Из-за ревности жительница Коми напала с ножом на своего возлюбленного

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В Ухте 42-летнюю местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.
По предоставленным данным, преступление произошло в сентябре 2022 года на проспекте Строителей. В день преступления фигурантка уголовного дела, приревновав своего возлюбленного, ударила его два раза ножом в грудь.
Суд признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
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