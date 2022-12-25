Школы Сыктывкара выйдут из карантина после каникул

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Школы Сыктывкара выйдут после введенного из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ карантина уже после каникул. Занятия перевели на удаленку сначала до 24 декабря, а после до 26-го числа. В тот день в общеобразовательных учреждениях начались каникулы, которые пройдут до 8 января. Таким образом, школьники начнут учебу предварительно 9 января.

Исключение составили лицеи. Так, ученики лицея при СГУ, а также физико-математического лицея уйдут на каникулы 31 декабря.

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