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НовостиОбщество25 декабря 2022 14:30

В Воркуте устраняют аварию на очистном сооружении

Источник:kp.ru
Фото: мэрия Воркуты

Фото: мэрия Воркуты

Администрация Воркуты сообщила, что специалисты ООО «Водоканал» устраняют повреждение на очистном сооружении. По предоставленной информации, ремонт идет между первичным отстойником и аэротенком.

В муниципалитете уточнили, что повреждение обнаружили 24 декабря. Ремонт намерены завершить в течение 25-го числа. По состоянию на 8:30 была готова на 80% временная схема теплоснабжения. Пострадавших в результате ЧП нет, услуги для населения не ограничены.

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