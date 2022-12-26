В Коми пострадал работник тепловой компании

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми пострадал работник Удорского филиала АО «Коми тепловая компания». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в регионе.

Предприятие занимается теплоснабжением. Там трудится 443 человека. Один из сотрудников, находившийся на работе, получил тяжелую травму. Основной причиной случившегося стало неудовлетворительное состояние полов и лестничных маршей. Лестничный пролет, где пострадал сотрудник, планируют заменить. Виновных привлекут к административной ответственности.

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